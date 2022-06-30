"Одеська область повністю звільнена від окупантів" - ОВА [ Редагувати ]
У четвер, 30 червня,ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
Острів Зміїний до сьогодні залишався єдиною окупованою територією в регіоні.
Це буде найкоротше відео за час великого вторгнення. Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій країні.
по темі
У вівторок, 28 червня, російські окупанти атакували Одеську область
Збройні сили України завдали п'ять авіаударів на південному напрямку
У четвер, 23 червня, окупаційні війська в черговий раз запустили ракети по Одеській області
Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих
Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 20 червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу