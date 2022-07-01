Австралія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої [ Редагувати ]
Уряд Австралії розширив санкції проти росії у відповідь на збройне вторгнення в Україну. До чорного списку потрапили 16 осіб, зокрема голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також колишня гімнастка і голова ради директорів "Національної медіа-групи" Аліна Кабаєва та інші люди з найближчого оточення володимира путіна.
Санкційний список опублікований на сайті австралійського МЗС. До нього увійшли:
- міністр сільського господарства Дмитро Патрушев,
- міністр транспорту Віталій Савельєв,
- міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін,
- уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова,
- президент НВФ "Газфонд" Юрій Шамалов,
- член ради директорів "Согазу" Михайло Клішин,
- голова правління АТ "Росгеология" Сергій Горьков,
- співзасновник компанії "Киевская площадь" Год Нісанов,
- екс-президент АФК "Система" Євген Новицький,
- власник групи компаній ЄСН Григорій Березкін,
- президент групи компаній "Меркурий" Ігор Кесаєв,
- бізнесмени Олександр Плехов та Ігор Путін,
- заступник голови правління "Согазу" Михайло Путін,
- голова ради директорів група компаній МРТ Роман Путін,
- Аліна Кабаєва.
У квітні Австралія внесла до санкційного списку дочок президента росії путіна Марію Воронцову та Катерину Тихонову, а також дочку глави МЗС рф сергія лаврова Катерину Вінокурову.
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