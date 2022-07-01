Уряд Австралії розширив санкції проти росії у відповідь на збройне вторгнення в Україну. До чорного списку потрапили 16 осіб, зокрема голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також колишня гімнастка і голова ради директорів "Національної медіа-групи" Аліна Кабаєва та інші люди з найближчого оточення володимира путіна.

Санкційний список опублікований на сайті австралійського МЗС. До нього увійшли:

міністр сільського господарства Дмитро Патрушев,

міністр транспорту Віталій Савельєв,

міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін,

уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова,

президент НВФ "Газфонд" Юрій Шамалов,

член ради директорів "Согазу" Михайло Клішин,

голова правління АТ "Росгеология" Сергій Горьков,

співзасновник компанії "Киевская площадь" Год Нісанов,

екс-президент АФК "Система" Євген Новицький,

власник групи компаній ЄСН Григорій Березкін,

президент групи компаній "Меркурий" Ігор Кесаєв,

бізнесмени Олександр Плехов та Ігор Путін,

заступник голови правління "Согазу" Михайло Путін,

голова ради директорів група компаній МРТ Роман Путін,

Аліна Кабаєва.

У квітні Австралія внесла до санкційного списку дочок президента росії путіна Марію Воронцову та Катерину Тихонову, а також дочку глави МЗС рф сергія лаврова Катерину Вінокурову.