Десятки тисяч песеленців з початку війни знайшли прихисток у школах Львова.

У Львові з 1 вересня планують поновити очне навчання для школярів. І вже починають потроху готуватися. Перш за все, місцева влада має знайти житло для переселенців, які все ще живуть у школах. А це дві з половиною тисячі людей. Переважно це соціально незахищені люди з окупованих територій або з міст і сіл, де ведуться бойові дії.

Куди і коли переселятимуть їх - дізнавалася Вікторія Балицька.

Замість шафи - шведська стінка, валіза слугує за столик, а мʼякі іграшки - єдина окраса інтерʼєру. Галина мала будинок у селі на Херсонщині, а тепер називає два матраси на двох квадратних метрах у спортзалі школи - квартирою.

Оце в нас така однокомнатна тимчасово квартира. Дуже дякую школі.

Один матрас Галини, а другий - її 8-річного сина. У нього почало випадати волосся від панічного страху. Хлопчик боїться артилерійських обстрілів, адже був у селі, коли по поньому гатили росіяни.

Галина Калачова, переселенка з Херсонської обл.:

Син дзвонить з армії: «Мама, тікaй бігом у Львів, бо війна почалася». Я ще не вірила. В мене ж мурашки по тілі. І в перший же день ввечері у нас у селі розбомбили дом, там мужчина… на кусочки жінці ногу відірвало. То ціла вулиця постраждала. Ми тоді в погріб бігали постоянно, в мене дитина полисіла, кругами волосся випало. Мені треба було виїхати, щоб йому… ой, Боже.

До Львова Галина з наймолодшим сином приїхала в середині квітня. Відтоді живуть у школі, адже грошей на оренду квартири немає. Попри незручності, тут почуваються у безпеці.

Галина Калачова, переселенка з Херсонської обл.:

Кормлять нас дуже гарно, дуже тепло, і душі в нас, і вода, тепло і туалети. Діткам всякі конкурси роблять. Дуже файно.

Сусідка Галини, Тетяна, запасається хлібом - це звичка, що виникла після двох з половиною місяців перебування в підвалі у селі поблизу Мелітополя. Жінка не змогла жити під окупацією. Їй із трьома дітьми вдалося виїхати до Львова.

Тетяна Нечай, переселенка з Запорізької обл.:

Тому що там щас росіяни в нас повністю. Вони повністю власть взяли, все село. Там такий беспредел, що нікуда. І в садіку, і в сільському совєті, і в школі, люди ті, що були образованиє, работали там. Щас понабирали просто людей простих з села, ті, що даже на полях работали.

У школі жінка знайшла другу теплу домівку.

Тетяна Нечай, переселенка з Запорізької обл.:

Дуже добре. (Плаче) Тут дуже дуже дуже хороші люди. Дуже добрі люди. Дуже хорошо і дітям нравиться, стільки друзей понаходили.

Дітям у школі найкомфортніше. Для них організовують ігри та майстер-класи. А з облаштування домашнього затишку на квадратному метрі школярі вже в самі можуть проводити тренінги. 10-річна Олександра оздобила своє «гніздечко» іграшками та відзнаками з минулого мирного життя.

Олександра, переселенка з Дніпропетровської обл.:

Ще в мене є з дому одна іграшка, такий слоник. Ну і так все. Це мій диплом, що я танцювала.

Таких як Галина, Тетяна та маленька Олександра чимало. Лише у цій школі живе сімдесят три людини.

Оксана Верхівська, директор школи:

У нас проживають в основному жінки з дітьми. Тобто в нас є 32 дитини на даний момент вони з Харкова, Мелітополя, Бахмута, Краматорська.

Просторі класи, спортзали, достатня кількість вбиралень, душові та кухня - усе це зробило школи придатними для тимчасового проживання. Переселенців у навчальних закладах оточили турботою - їх безкоштовно одягають та годують тричі на день.

Сьогодні наші мешканці на обід будуть їсти овочеву зупку, будуть їсти розсольник.

Вчителі, які зранку проводили онлайн уроки, після обіду волонтерили.

Марія Семчишин, шкільна вчителька:

Ми почали готувати їжу для наших біженців і працювали вже на кухні. Готували, звичайно, що це було непросто,але ми розуміли, що краще в такий спосіб ми можем помогти людям.

Десятки тисяч песеленців з початку війни знайшли прихисток у школах Львова. Згодом люди виїжджали за кордон, поверталися додому або ж знаходили краще житло. Однак дві з половиною тисячі біженців дотепер мешкає у навчальних закладах. Міська влада шукає, куди їх переселити, адже з 1 вересня планує відновити навчання для школярів.

Євген Бойко, заступник міського голови Львова:

Перше, ми маємо збудованих три модульних містечка, де теж постійно динаміка переселення людей, хто був тут довше, виїжджає, звільняється місця - одразу пересилаємо хто має бажання жити в модулі містечках. Другийй крок - ми зараз облаштовуємо ще кілька містечок подібного типу. Окремо працюємо з керівниками професійно-технічної освіти, в закладах вищої освіти.

Велику частину шкільних мешканців планують переселити у гуртожитки навчальних закладів. З початку серпня у школах вже ніхто не житиме. Приміщення почнуть готувати до першого дзвоника.