В Миколаївській обласній військовій адміністрації переконані, без зернових регіон не залишиться.

Ракетна загроза, проблеми з пальним, відсутність зерносховищ та складнощі в логістиці - основні проблеми, які постали цього року перед українськими аграріями. І першими їх мають вирішити фермери півдня. Так Миколаївщина вже жнивує. Техніка під обстріли вийшла в поля. Про збір врожаю в умовах війни - дивіться далі.

Агроном Артем вимірює вологість зерна. Бо затяжні дощі відтермінували збір врожаю на кілька днів.

Артем Тарасенко – агроном:

Зараз волога знизилась до 12. Можемо сміливо закладати наш врожай на зберігання в склад.

Колос наповнився, зерно гарне. Озимий ячмінь зійшов добре. А на початку війни взагалі сумнівалися, чи вийде щось - ділиться фермер.

Руслан Нерода – фермер:

Ми декілька тижнів жили всі разом на базі, бо не знали, як добиратися. Чи можна їхати, чи ні. Блокпости десь не пускали. Коли були активні військові дії, то декілька разів нас не пускали сюди військові. Бо тут дійсно була війна.

Заощаджувати цього року довелося на всьому - на насінні, добривах, засобах захисту рослин.

Руслан Нерода – фермер:

Миколаїв вважають, що це бойова зона військова, банки не надали кредити. А ми навесні зазвичай кредитувалися, щоб закінчити посівну. Тому ми вимушені були зекономити.

Попри екстримальні умови цьогорічний врожай зернових радує! Та чи вдасться на ньому хоч щось заробити, аграрій не впевнений. Зберігати зерно ніде. Експортувати, як раніше через миколаївські порти, неможливо. Через Ізмаїл - надто дорого. Та ще й великі черги.

Руслан Нерода – фермер:

Паливо стало дорожче. По-друге, знайти машини дуже важко. Бо хтось з хлопців на фронті. Хтось невиїзний. Ті, кого ми наймаємо, вони розуміють, що 2 тижні будуть стояти, а вони хочуть заробляти. Тому підіймають ціни.

Жнива розпочалися в південних районах Миколаївщини. Збирати врожай біля лінії зіткнення або на окупованих територіях поки неможливо. Втім і на інших ділянках хлібороби ризикують. Рятувальники регулярно виїжджають на розмінування полів та тушать пожежі після ворожих обстрілів.

Артем Вагін - пресофіцер ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Уже виникло 5 пожеж на території полів. Загальною площею понад 100 га. Дані пожежі ускладнюються наявністю вітру, який може збільшити площу пожежі до великих масштабів, перекинути полум'я на ліси, інші насадження, поля.

В Миколаївській обласній військовій адміністрації переконані, без зернових регіон не залишиться. Та ще й сусідні нагодує...

Георгій Решетілов - перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації:

Наші розрахунки - десь 2 млн тонн валовий. 1.3 млн тонн пшениці. Десь 265-268 тис. це потреба Миколаївської області.

Руслан Нерода – фермер:

Одне тільки, щоб Бог дав здоров'я нашим захисниками, щоб вони відганяли подалі від нас цих орків. Щоб ми могли працювати в нормальному режимі. А все це економіку і сільське господарство не треба переживати. Фермери будуть працювати при любих умовах.

Зібраний урожай поки фермер не планує продавати за кордон. А от інші, більш дорогі, культури - льон, соняшник та ріпак збирається реалізувати. Тим часом місцева влада пообіцяла аграріям максимальне сприяння. Зокрема, зерновозам дозволили пересуватися цілодобово, а сільгосппрацівникам - за безпечних умов працювати на полях у комендантську годину.