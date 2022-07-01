Самі не хотіли, так економія довела. Місто Кам'янка на Черкащині повністю переходить на автономне опалення. На цей рік тут залишилось лише триста абонентів централізованого теплопостачання.

Через замалу кількість людей комунальний постачальник опинився в боргах і подавати тепло вже не може, а дотації бюджет не дає. Підприємство закривають, а містянам тепер радять або встановлювати індивідуальне опалення, або готуватись до холодної зими.

Пані Надія хизується новенькою електричною системою опалення у своїй квартирі. Її перехід з централізованого тепла обійшовся в понад 15 тисяч гривень - гроші на це допомогли зібрати діти. Зі своєю учительською пенсією у 2700 такі роботи вона просто не потягнула б. Та й сам перехід на індивідуальне опалення, зовсім не ініціатива пенсіонерки, - влада Кам'янки поставила людей перед фактом.

Надія Шевченко - жителька Кам'янки:

Ми ж прив'язані до субсидій - це головний шантаж для нас. А без субсидії я не проживу …ну а вам же буде і на електрику субсидія іти ? Да …але я не знаю , як буде - електрикою я ніколи не опалювала.

Директор комунального підприємства теплових мереж чи не востаннє заходить у приміщення новенької котельні. Її запустили у 2016 році, але у цьому опалювальному сезоні вона вже не запуститься - підприємство припиняє роботу. Костянтин пояснює - з трьох тисяч абонентів централізованого теплопостачання в Кам'янці заледве залишилось триста. Опалювати їх задорого як для бюджету, так і для самих містян.

Костянтин Петренко - директор Кам'янського КП теплових мереж:

Люди цього не потягнуть. По субсидії компенсується тільки 70 гривень на квадратний метр опалювальної площі, а в нас тариф під 200 гривень буде і це люди будуть компенсувати зі своєї кишені.

Тільки но міська рада вирішила переводити Кам'янку на індивідуальне опалення, як одразу активізувались місцеві підприємці - мешканцям будинків пропонують послуги з демонтажу старих батарей та встановлення нових. Пані Тамара на ці об'яви навіть не дивиться - пенсія такої розкоші не дозволяє. Адже встановлювати індивідуальне опалення колишні абоненти централізованої мережі мають власним коштом. Роботи у квартирі жінки обійдуться щонайменше у 20 тисяч гривень.

Тамара - жителька Кам'янки:

Я вам кажу, як є - це дуже важко для людей, дуже … це так - або не їсти і опалення, або не лікуватись, бо матеріальне становище …Війна.

Та у міській раді заспокоюють - частину витрачених грошей тут планують компенсувати. Для цього в бюджет вже заклали 500 тисяч гривень - це трохи більше як півтори тисячі компенсації на абонента. Міський голова погоджується - допомога не суттєва, але варіанти шукають.

Володимир Тірон - міський голова Кам'янки:

Далеко, ще до обігрівачів. Це найгірший сценарій, коли ми не зможемо нічого допомогти їм, крім, як надати електроприлади і вони включать в розетку - це найгірший сценарій, що у нас війна і немає грошей.

Крім того, у мерії обіцяють збільшити потужність електромережі до будинків. І це вже за рахунок постачальника електроенергії. Перемовини з ним уже ведуться.