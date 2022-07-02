У Миколаєві прогриміли потужні вибухи [ Редагувати ]
Фото: stejka.com
У суботу вранці, 2 липня, в Миколаєві прогриміли кілька вибухів. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.
Жителів просять залишатися в укриттях.
У місті лунають потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях.
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