Україна запускає проект "Армія дронів", який передбачає масову закупівлю розвідувальних безпілотників. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

Щоб посилити українську армію та зберегти життя тисяч військових, Генштаб ЗСУ, Мінцифри та платформа UNITED24 розпочинають проєкт "Армія дронів".

Це комплексна програма, яка передбачає системну закупівлю дронів, їх ремонт і оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

"Армія дронів" допоможе ЗСУ моніторити лінію фронту (майже 2 470 кілометрів) та давати ефективну відсіч ворожим атакам. У планах - придбати не менше 200 безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки і тисячі простіших.

Нагадаємо, що Литва передасть Україні 110 антидронових рушниць.