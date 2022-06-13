Литва передасть українським захисникам 110 своїх антидронових рушниць EDM4S Sky Wiper. Про це повідомив журналіст Андрюс Тапінас.

Вже за кілька днів рушниці проти ворожих безпілотників передадуть на фронт, їх розподілять між 35 підрозділами. Вартість гвинтівок становить 1,5 млн євро.

Система виробляється литовською компанією NT Service, вона важить 5,5 кг і може збивати дрони на відстані 3-5 км.

Оператор наводить генератор перешкод EDM4S на вибрану ціль та натискає на курок. Електромагнітний імпульс порушує будь-який зв'язок оператора з БПЛА.

Нагадаємо, що на початку червня Литва передала Україні 20 військових автомобілів - 10 вантажівок і позашляховиків. Ще 20 бронетранспортерів М113 прибудуть до України найближчим часом.