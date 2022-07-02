У Петербурзі затримали 25-річного воротаря збірної Росії з хокею Івана Федотова. За інформацією "Фонтанки", прохання затримати хокеїста надійшло з військової прокуратури, яка має "достатні підстави вважати Федотова ухильником від армії".

Спортсмену може загрожувати до двох років позбавлення волі за статтею 328 КК рф (ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби). Проти хокеїста вже порушили адміністративну справу.

Затримання проводили оперативники карного розшуку. Федотова зустріли на виході з льодової арени в Купчині та "запропонували" йому поїхати до військкомату.

Зірку хокею доставили до військкомату, де протримали до ночі. У результаті спортсмена відвезли на швидкій після того, як йому стало зле. Хокеїста госпіталізували до інфекційної лікарні імені Боткіна. Де зараз перебуває Федотов, невідомо.

Минулого сезону регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ) Федотов провів 48 матчів за московський ЦСКА, у яких здобув 30 перемог. Він став найкращим воротарем плей-офф КХЛ за відсотком відбитих кидків (93,7%). Разом із клубом хокеїст виграв Кубок Гагаріна - 2022, а у складі збірної росії став срібним призером Олімпіади в Пекіні.

Інтерес військової прокуратури до Федотова пояснюється тим, що він член хокейного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії - ред.), тобто формально є військовослужбовцем. У свою чергу Sports.ru зазначає, що хокейний клуб ЦСКА має професійний статус і юридично не має відношення до Міноборони рф.

Нещодавно спортсмен повідомив тренерам та керівництву ЦСКА, що збирається залишити клуб та виїхати з росії. У травні стало відомо, що спортсмен підписав з американським клубом Національної хокейної ліги (НХЛ) річний контракт.

Іван Федотов

Нагадаємо, що у травні Фінляндія виграла чемпіонат світу з хокею.