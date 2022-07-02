Гуманітарку привозять просто під підвали, де ховаються люди.

Тримаємо стрій! Саме так двома словами можна описати те, що відбувається зараз на Донбасі. Ситуація там вкрай важка, орда - кидає туди нові сили, але наші армійці - тримають оборону! Під Лисичанськом ЗСУ відбили два масштабні наступи. А на Слов'янському - росіянам доводиться оборонятися! Тож як минула попередня доба - подивіться.

Лисичанськ тримає рубежі. Минула доба була важкою. Орки щосили намагалися оточити місто. Гатили з уього.

Орки діять в рамках своєї «повзучої тактики» - винищують населений пункт. Орки гатять по житловому масиву міста, від влучань снарядів будинки починають палати, таким чином вигорають багатоповерхівки від першого до останнього поверху. Приборкувати пожежі під обстрілами вкрай важко. Окупанти також не перестають розстрілювати з артилерії ближні до Лисичанська села та містечка

Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації:

Загарбники вели наступ на Золотарівку та Верхньокамʼянське. Проте українські захисники перетворили ці спроби на марні.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

В напрямку останнього вів наступ. Успіху не мав. Відійшов.

Людям, які не евакуювалися з Лисичанська, правоохоронці розвозять гуманітарну допомогу.

Воду привозили там на малахите. Пошли, сестра пошла. А там обстрел начался. Обидно было. Только собираемся идти по воду, обстрелы начинаются. И вон гаражи, там где мы проходим - сразу бьют. Вот вчера парни пошли - хорошо успел, что пригнулся…. И проетел осколок вот так вот. В дерево врезался.

У місті оголосили чотиридобову коменданську годину. Евакуацію поки призупинили.

Під звуки обстрілів та нескінченних тривог Донеччина відзначає девʼяносторіччя області. Рашисти вже традиційно "вітають" мирних жителів вогнем.

Вадим Лях, міський голова Слов'янська:

Знову РСЗО, знову касетні заряди. На жаль, четверо загиблих та 7 поранених. Це - найнебезпечніші снаряди касетні. Вибухають, як кольоровий салют, але замість кольорових лучиків вилітають осколки. І вбивають….

Мешканців міста просять не полишати укриттів. Пункти видачі гуманітарної допомоги тимчасово закрили.

Вадим Лях, міський голова Слов'янська:

Призупиняємо цей процес до понеділка. Далі по ситуації. Бережемо себе. Тримаємось. Ми разом.

Щонайменше пʼятеро поранених і у Бахмуті. Зокрема, і 11- річна дівчинка. Напередодні місто здригалося від авіаударів.Поліцейські із ризиком для життя буквально прориваються до обстріляних селищ, щоб підвезти допомогу людям.

Олександра Гавриленко, керівник відділу комунікацій ГУ НПУ у Донецькій обл.:

Великоновосілківський напрямок і досі залишається гарячою точкою на мапі Донеччини. Але в самому населеному пункті продовжують жити люди. За підрахунками поліцейських приблизно живуть 500 людей. В тому числі і діти.

Гуманітарку привозять просто під підвали, де ховаються люди. Місцеві в укриттях живуть місяцями.

Ми всім довольні. Нам тут хоть не так гул чуть. Чуть конєшно, но не так. - А скільки ви вже тут так живете? - 4 мєсяца.

Населений пункт нагадує руїну.

Снаряди. Усе зруйновано. Ось приліт…. - буквально пять днів назад. А ось позаду ще один…..

Та навіть попри це - виїжджати люди не поспішають

Лариса, жителька смт Велика Новоселівка:

Ну куда выезжать? Некуда и выезжать…. скорее шоб закончилася ця война….

Допомагають не лише гуманітаркою. Іноді поліцейським доводиться перекваліфіковуватися у медиків. Днями у Красногорівці під час обстрілів вони врятували жінку.

Наші захисники дають відсіч. То ж поки на Слов'янському напрямку, кажуть у ЗСУ, ворог веде оборонні бої.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам'янка, Гусарівка та Криничне. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку. На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького.

Та палає й на окупованих територіях. Місцеві пабліки буквально всіяні відео з Ясинуватої. Напередодні тут до ночі горіли й розривалися ворожі боєприпаси на залізничному вузлі.