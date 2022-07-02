Волонтери вже майже місяць щодня розвозять бокси в різні частини міста.

10 ракет типу «Онікс» на світанку випустили по Миколаєву росіяни. За даними оперативного командування Південь, били з ракетного комплексу «Бастіон» з території окупованої Херсонщини. Снаряди влучили в поля та промислові підприємства, у портову інфрраструктуру. За попередньою інформацією, жертв немає. Проте в миколаївських лікарнях зараз перебувають 274 людини, які постраждали через інші ворожі обстріли в регіоні.

У Миколаєві щоранку люди прокидаються не від будильників...

Олександр - житель Миколаєва:

Где-то в начале 5 взрывы были, страшно. Сразу бежим с семьей в коридор. 2 стены. Очень страшно сейчас. Очень. Спасибо ЗСУ, что защищают нас от этих россиян.

Олександр – волонтер:

Сьогодні не дуже гучно. Так. Постріляли - я вікна зачинив і ліг спати далі. А вчора було гучно. Прилітало до мене на район десь у 5-ій ранку. Ми з сусідами повиглядали, привіт передали один одному, що живі, і пішли на працю.

Тривоги не було вже декілька годин. Миколаївці вишикувалися в чергу за питною водою. Адже в кранах - лише технічна.

Валерій - житель Миколаєва:

По-разному. Бывает вообще по нулям. А бывает и пол часика. Но нормально. На воду не жалуемся. Работают нормально.

Ще одна черга - за гарячою їжею. Волонтери вже майже місяць щодня розвозять бокси в різні частини міста.

Юлія – волонтер:

Сегодня ровно месяц, как фудтрак работает в Николаеве. Мы приготовили 120000 обедов только. А всего в день 12-13 тысяч, с партнерами ресторанами. Нам помогают для помощи людям

Олександр - житель Миколаєва:

Сейчас работы нету. Очень сильно выручает. Семья - я , жена и 2 детей. Очень экономит деньги и все остальное. Спасибо больше.

А це Вова приймає вітання від мера Миколаєва. У хлопчика день народження, якого могло і не бути. Його сім'я тікала від обстрілів до спокійнішого Миколаєва. Тимчасово оселилися у тому самому будинку, частину якого 29 червня розтрощила російська ракета. Родину врятувало правило двох стін - сховалися в коридорі.

Гул такой. У меня дочь истерически орала в коридоре. Орал-орала. А Вова стоит рядом, мам, мне плохо, не могу дышать. Пыль столбом. Это доли секунды.

Напередодні надзвичайники завершили пошукову операцію в будинку та припинили розбирати конструкції. Загалом деблокували 8 тіл. Постраждали 6-ро людей.