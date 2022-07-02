Рашисти обстрілюють Миколаїв: у лікарнях перебувають 274 людини [ Редагувати ]
10 ракет типу «Онікс» на світанку випустили по Миколаєву росіяни. За даними оперативного командування Південь, били з ракетного комплексу «Бастіон» з території окупованої Херсонщини. Снаряди влучили в поля та промислові підприємства, у портову інфрраструктуру. За попередньою інформацією, жертв немає. Проте в миколаївських лікарнях зараз перебувають 274 людини, які постраждали через інші ворожі обстріли в регіоні.
У Миколаєві щоранку люди прокидаються не від будильників...
Олександр - житель Миколаєва:
Где-то в начале 5 взрывы были, страшно. Сразу бежим с семьей в коридор. 2 стены. Очень страшно сейчас. Очень. Спасибо ЗСУ, что защищают нас от этих россиян.
Олександр – волонтер:
Сьогодні не дуже гучно. Так. Постріляли - я вікна зачинив і ліг спати далі. А вчора було гучно. Прилітало до мене на район десь у 5-ій ранку. Ми з сусідами повиглядали, привіт передали один одному, що живі, і пішли на працю.
Тривоги не було вже декілька годин. Миколаївці вишикувалися в чергу за питною водою. Адже в кранах - лише технічна.
Валерій - житель Миколаєва:
По-разному. Бывает вообще по нулям. А бывает и пол часика. Но нормально. На воду не жалуемся. Работают нормально.
Ще одна черга - за гарячою їжею. Волонтери вже майже місяць щодня розвозять бокси в різні частини міста.
Юлія – волонтер:
Сегодня ровно месяц, как фудтрак работает в Николаеве. Мы приготовили 120000 обедов только. А всего в день 12-13 тысяч, с партнерами ресторанами. Нам помогают для помощи людям
Олександр - житель Миколаєва:
Сейчас работы нету. Очень сильно выручает. Семья - я , жена и 2 детей. Очень экономит деньги и все остальное. Спасибо больше.
А це Вова приймає вітання від мера Миколаєва. У хлопчика день народження, якого могло і не бути. Його сім'я тікала від обстрілів до спокійнішого Миколаєва. Тимчасово оселилися у тому самому будинку, частину якого 29 червня розтрощила російська ракета. Родину врятувало правило двох стін - сховалися в коридорі.
Гул такой. У меня дочь истерически орала в коридоре. Орал-орала. А Вова стоит рядом, мам, мне плохо, не могу дышать. Пыль столбом. Это доли секунды.
Напередодні надзвичайники завершили пошукову операцію в будинку та припинили розбирати конструкції. Загалом деблокували 8 тіл. Постраждали 6-ро людей.
по темі
Аби не підпустити російську армію на відстань, звідки б окупанти могли гатити по Харкову зі ствольної артилерії. Хоча ракетного терору місто зазнає щодня. І цієї ночі - теж лунали вибухи.
Якщо на початку повномасштабного вторгнення українці реагували на повітряну тривогу, спускалися в підземку або бомбосховища, то зараз багато хто на сигнали просто не зважає. Хоча ворог посилює терористичні атаки на мирних українців. Він прицільно б'є по торговельних центрах, базах відпочинку, житлових будинках...
Напередодні окупанти випустили по обласному центру шість ракет, чотири з них збили ППО. Дві влучили в будівлю автотранспортного підприємства - загинув гендиректор.
Після удару по торговельно-розважальному центру у Кременчуці росіяни традиційно стали вкидати у ЗМІ численні фейки, мовляв, поруч із ТРЦ - завод, де Збройні сили України нібито зберігали боєприпаси.
Однією з мішеней - став житловий будинок. Всі мешканці п'ятиповерхівки були вдома і спали. Результат: п'ятеро загиблих і п'ятеро поранених.
Офіційно відомо про 18-тьох загиблих, однак більше сорока є зниклими безвісти. Тож вочевидь жертв буде більше. Тіла, які дістають з-під завалів рятувальники - дуже понівечені. Бо люди фактично згоріли живцем...