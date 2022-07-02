В Одесі чутні вибухи [ Редагувати ]
В Одесі чутні вибухи
Джерело: Українська правда
Джерело: Українська правда
В суботу, 2 липня, в Одесі чутні звуки вибухів.
Про це повідомляє "Думська".
Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони.
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