Під Маріуполем підірвався російський катер: з’явились нові подробиці [ Редагувати ]
Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106. З’явились нові подробиці. Про це свідчить заява спікера Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram-каналі.
Так, загинули троє моряків з рф.
Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проекту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106.
За його словами, відомо про трьох загиблих моряків.
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