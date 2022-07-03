"Наша участь мною визначена давно": Лукашенко про війну [ Редагувати ]
Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про те, що у союзі Білорусі та росії створено єдине угруповання Збройних сил. Про це повідомляє "Белт".
Таким чином, участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.
У нас створена вже давно в союзі Білорусі та росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, так чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом з братньою росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена давно.
Він також додав, що в перший день нападу росії на Україну він нібито заявив, що білоруси "нікому не дозволять стріляти в спину російській людині".
За його словами, білоруси зайняли "оборону від Брестської фортеці по південні кордони для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ".
по темі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня незалежності Білорусі, заявив, що українська армія кілька днів тому намагалися завдати удару по військових об'єктах на території республіки. За його словами, всі ракети були перехоплені
Слова лідера білоруського режиму Олександра лукашенка про введення військ на територію України не мають жодної ваги
Лідер білоруського режиму олександр лукашенко розганяє фейк про нібито вбивство білоруських далекобійників в Україні
"Лукашенко абсолютно зрозумілий, ми готові до будь-яких сценаріїв з боку Білорусі", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк
Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп