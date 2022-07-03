Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про те, що у союзі Білорусі та росії створено єдине угруповання Збройних сил. Про це повідомляє "Белт".

Таким чином, участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.

У нас створена вже давно в союзі Білорусі та росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, так чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом з братньою росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена давно.

Він також додав, що в перший день нападу росії на Україну він нібито заявив, що білоруси "нікому не дозволять стріляти в спину російській людині".

За його словами, білоруси зайняли "оборону від Брестської фортеці по південні кордони для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ".