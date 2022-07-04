На острові Зміїному встановлено прапор України [ Редагувати ]
На острові Зміїний завершена військова операція. На території острова встановлено прапор України. Про це заявила начальник пресцентр сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Про це стало відомо під час брифінгу.
Я думаю, що я почну з тієї новини, яку чекають всі, тому я повинна проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлений. Військова операція завершена і територія повернута під юрисдикцію України.
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