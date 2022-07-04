Війна в Україні: що відбувається на фронтах 4 липня [ Редагувати ]
Українські захисники відбили наступ окупантів в Білогорівці під Краматорськом, біля Вуглегірської ТЕС та змусили ворога відійти після невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового. Під Слов'янськом ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи білоруської армії продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля й Атинське Сумської області.
- На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Противник завдав авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.
- Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба.
- На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх.
- На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.
- На Краматорському напрямку агресор обстрілював з танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.
- Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли.
- На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.
- Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.
- В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".
Нагадаємо, що в окупованому Донецьку палають залізничні об'єкти.
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