"Я отдыхаю, а не веселюсь": українка в Туреччині зганьбила Баскова (відео) [ Редагувати ]
Російський артист - "путініст" Микола Басков зі спокійною душею під час війни в Україні відпочиває в Туреччині. Його в оточенні трьох супутниць помітили на одному з курортів країни. Українка поставила артистові питання, чим зганьбила його.
Відео з такою зустріччю опубліковано в одному з Telegram-каналів.
Артист у піднесеному настрої кружляв у танці з трьома жінками. Під латиноамериканську музику трійця танцювала в барі. У цей момент до них підійшла українка.
"Коля, здрастуйте. Ми вас дуже раді бачити в Туреччині. Я з України. Росія зараз бомбить Україну кожен день, а ви веселитесь. Як?"- поставила питання співакові українка.
На що він їй відповів, що він не "веселиться, а відпочиває". Після цього одна з супутниць знову закрутила його в танці, як ні в чому не бувало.
"Слава Україні", - закінчила розмову українка.
Басков з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну повністю підтримує політику Кремля. Мало того він заявив, що влада РФ повинна вирішити, що робити з тими зірками шоу-бізнесу, хто виїхав з країни і дозволив собі негативні висловлювання.
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