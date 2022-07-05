Призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він звернувся до призовників та військовозобов'язаних і закликав їх стати або поновитися на військовому обліку.

Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Головнокомандувач ЗСУ опублікував порядок отримання дозволу, який можна переглянути за посиланням.

Юридична радниця Залужного Євгенія Рябека в коментарі РБК-Україна заявила, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Проте за зміни місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така - щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів.

Нагадаємо, що "Подробиці" розбиралися, кого мобілізовуватимуть в Україні та де можуть вручати повістки.