Людей у Лисичанську вивозять у фільтраційні табори [ Редагувати ]
У Лисичанську окупанти почали вивозити людей у фільтраційні табори. Про це повідомив голова Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибік в ефірі інформаційного телемарафону.
У нас вже є такі данні про вивіз людей у Стаханів у фільтраційний табір.
Він також додав, що детальна інформація буде пізніше і її мають надавати силові структури. Наразі відсутня детальна інформація щодо того, що відбувається в окупованому Лисичанську тому, що в місті немає зв’язку.
Ніякого зв’язку в місті немає.
Голова ОВА зазначив, що в місті залишилось приблизно 10-12 тисяч людей. І вже 40-60 тисяч вдалося евакуювати з міста.
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