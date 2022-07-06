У Лисичанську окупанти почали вивозити людей у фільтраційні табори. Про це повідомив голова Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибік в ефірі інформаційного телемарафону.

У нас вже є такі данні про вивіз людей у Стаханів у фільтраційний табір.

Він також додав, що детальна інформація буде пізніше і її мають надавати силові структури. Наразі відсутня детальна інформація щодо того, що відбувається в окупованому Лисичанську тому, що в місті немає зв’язку.

Ніякого зв’язку в місті немає.

Голова ОВА зазначив, що в місті залишилось приблизно 10-12 тисяч людей. І вже 40-60 тисяч вдалося евакуювати з міста.