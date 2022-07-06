Єврокомісія розпочала роботу над юридичною базою для використання заморожених російських активів на відновлення України. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час виступу в Європарламенті.

Єврокомісія вважає справедливим і готує правову базу, щоб заморожені російські активи та активи російських олігархів були передані на потреби відновлення України.

За її словами, експертну конференцію країн G7 з підготовки кампанії для відновлення України буде запущено до закінчення бойових дій.

Лідери країн G7 заявили про готовність використовувати активи РФ для допомоги Україні за підсумками саміту, що відбувся наприкінці червня.

Це питання також обговорювалося і в Європі. Однак там конфіскація активів ускладнюється відмінностями у законодавстві європейських країн. Раніше в Єврокомісії заявляли, що питання конфіскації вирішуватиметься за законами тієї країни, де ці активи були заарештовані.

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За даними російського Мінфіну, загальна сума заморожених за кордоном резервів РФ склала $300 млрд. Країни ЄС заблокували активи росіян на 30 млрд євро. Міжнародна група із блокування російських активів, створена США, повідомляла, що за 100 днів було заарештовано понад $30 млрд активів росіян, які перебувають під санкціями.