В окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали сильні вибухи, внаслідок яких загинув місцевий житель. Ще чотири особи отримали поранення. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на мера міста Олександра Яковлєва.

Одна людина загинула, четверо поранені, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався за допомогою. Будинок сильно пошкоджено, зруйновано дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна.

Місцеві жителі повідомляють про три ракети, які полетіли в північну сторону міста. Потім пролунали декілька вибухів, у повітрі було видно клубки диму від розірваних ракет. Потім два гучні вибухи й одразу пішов дим зі сторони міста та за містом.

Офіційної інформації про вибухи в Скадовську поки що не було.

Нагадаємо, що 22 червня в порту окупованого Скадовська пролунали два вибухи.