В окупованому Скадовську на Херсонщині, в районі порту пролунали два вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе.

Пізніше мер додав, що було попадання в промислову зону в районі порту. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео вибухів.

По порту у Скадовську завдано ракетного удару саме там базувалися російські ракетні комплекси "Іскандер", які вдарили сьогодні по Миколаєву.

Нагадаємо, що голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.

З таким закликом до людей звернулася і віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.