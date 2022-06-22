У порту окупованого Скадовська пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Скадовську на Херсонщині, в районі порту пролунали два вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв.
У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе.
Пізніше мер додав, що було попадання в промислову зону в районі порту. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео вибухів.
По порту у Скадовську завдано ракетного удару саме там базувалися російські ракетні комплекси "Іскандер", які вдарили сьогодні по Миколаєву.
Нагадаємо, що голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.
З таким закликом до людей звернулася і віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
по темі
У середу, 22 червня, у Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів
Херсонські партизани звернулися до окупантів
Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих
У вівторок, 21 червня, зранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи
Жителям окупованої Херсонщини потрібно терміново виїжджати з області шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема через окупований Крим. З таким закликом виступила віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук