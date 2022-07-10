Екоцид - так захисники довкілля називають те, що вчиняють російські війська в Україні. Ворожі обстріли руйнують не лише будинки й мости, дороги й залізничні колії. Росіяни однією своєю присутністю на нашій землі завдають непоправної шкоди природі. Причому не лише природі України!

Як рашистська орда наближає світ до екокатастрофи? Ніна Коломієць розповість.

Ліси, що від ворожих вибухів перетворюються на попелище. Річки, отруєні нечистотами з розбомблених виробництв. Величезні димові хмари з нафтобаз і заводів, що палають від ворожих ударів.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Мало не кожен крок рашистів на українській землі залишає болючий слід на екології нашої держави. Орки забруднюють річки та озера, знищують ліси та диких тварин. Російське залізяччя, потоплене у воді чи підбите десь у хащах - доведеться прибирати ще не один рік. Весь цей час воно по суті буде сміттям, що отруює наше довкілля.

Від початку повномасштабного вторгнення росії не було й дня без руйнувань і пожеж. Тисячі житлових будинків, де люди ще кілька місяців тому вчилися сортувати сміття, дбаючи про довкілля, - нині перетворилися на суцільне звалище будівельних відходів.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Кожен будинок, який зруйновано, - це мінімум 50 кубічних метрів відходів руйнації. Щоб розмістити ці відходи безпечно, до моменту їх переробки, потрібні значні площі. І ми розуміємо, що ми як уряд, які міністерство захисту довкілля повинні внормувати ці правила.

Та поки триває війна, жодні правила не діють. Зараз головне завдання захисників довкілля - принаймні не допустити екологічної катастрофи, яку легко може спричинити невігластво рашистських руйнівників.

Сергій Кірєєв, директор Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр»:

У скільки разів тут зараз перевищує? Ну, ось дивіться, якщо. А тут вже за сотню. Вони стали отут копать, а тут одне з найзабрудненіших місць зони відчуження, якщо подивитися на карту.

Це кадри з Чорнобильської зони. Рашисти копали окопи на території Рудого лісу, де у 86-му - після вибуху на ЧАЕС - осіло найбільше радіоактивного пилу! Ним росіяни дихали більш як місяць, поки тримали атомну електростанцію в окупації. Весь цей небезпечний пил - на гусенях танків - вони повезли дорогами додому, коли відступали.

Обережно, міни! Таких табличок зараз безліч на деокупованих територіях. Вони забороняють входити до лісів, де побували окупанти. Але ж тварини, що живуть у цих лісах, читати не вміють!

Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:

В цих лісах дуже багато мін. Дуже багато сигнальних розтяжок з сигнальними ракетами. Постійно ми маємо випадки, коли звірі чіпляються через ці розтяжки, проходить загоряння лісової підстілки, спалахують пожежі. Гасити їх до приходу саперів неможливо.

Нафтобази й промислові гіганти стали одними з головних цілей російських ракет. Продукти горіння - у вигляді чорного диму можуть наробити біди і в Україні, і у сусідніх державах. Причому навіть за кілька тижнів після пожежі, попереджають екологи.

Володимир Борейко – еколог:

Это, во-первых, загрязняет воздух, во-вторых, способствует возникновению кислотных дождей. При чем кислотные дожди прольются не только в Украине - они будут проливаться и в Европе, и в беларуси, россии - они довольно далеко могут зайти.

Уряди країн Європи вже занепокоєні станом їхньої екологічної безпеки. У Міністерстві захисту довкілля України у свою чергу створили спеціальний сайт - «Екозагроза», де вже рахують збитки, які завдали рашисти природі України. Загальна сума вже перевищує 200 мільярдів гривень!

Віргініус Сінкевічус, комісар ЄС з питань довкілля:

Це приклад тих жахливих воєнних злочинів, за які повністю несе відповідальність росія. Ми вже розробили методологію фіксації подібних дій зі сторони рф, аби потім їх можна було представити у суді. Ми повинні розуміти, що чисте повітря, чиста вода - це не розкіш. І те, що Україна навіть у стані війни - турбується за якість цих благ - вражає!

Росіяни від самого початку повномасштабної війни обрали тактику «випаленої землі». Вони стирають усе живе на своєму шляху! Не розуміючи, що природа - не має кордонів. Похитнувши баланс нашої екосистеми вони неодмінно відчують наслідки і на собі. Тобто війна в Україні обернеться екологічною бідою - і для самої росії!