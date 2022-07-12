"Рамштайн-4": у Пентагоні назвали дату зустрічі союзників [ Редагувати ]
Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 20 липня і цього разу пройде в онлайн-режимі. Про це повідомляє пресслужба Пентагона.
Дату нової зустрічі союзників озвучив міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Також глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки України, зокрема, подробиці про новий пакет на 400 млн доларів, про який було оголошено 8 липня.
Міністри також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, і обмінялися думками з приводу майбутнього допомоги США і союзників України у форматі UDCG.
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