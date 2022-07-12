Ракета Super Heavy від SpaceX вибухнула під час випробувань (відео) [ Редагувати ]
Прототип ракети-носій Super Heavy, розроблена компанією SpaceX Ілона Маска, вибухнула на стартовому майданчику на початку випробувань.
Випробування ракети Super Heavy, розроблені для пуску космічного корабля Starship, проходили у понеділок, 11 липня, на майданчику Starbase у штаті Техас.
Ілон Маск відреагував на невдачу і повідомив у Twitter, що все пішло "не так вже й добре", а його команда "оцінює збитки".
У даному випадку проблема сталася при тесті запуску двигуна з обертанням (у [двигуна] Raptor складна послідовність запуску). У майбутньому ми не будемо проводити тестовий запуск із використанням 33 двигунів одночасно.
SpaceX готує Super Heavy до першого в історії орбітального випробувального польоту космічного корабля багаторазового використання Starship, призначеного для польотів на Марс.
Прототипи корабля вже кілька разів здійснювали тестові польоти з поверненням на Землю, однак поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, яке відбулося у травні 2021 року, пройшло без руйнування апарату.
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