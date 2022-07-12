Міністерство оборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 і 20 бронетранспортерів M113. Про це з посиланням на власні джерела повідомило іспанське видання Infodefensa.

Іспанці готуються відправити до України танки Leopard 2A4, продані Німеччиною в 1995 році (108 машин). Частина з них мала бути модифікована, але через брак грошей їх законсервували, вони перебувають на базі іспанської армії в Сарагосі.

Зараз майже 40 броньованих машин можуть відремонтувати та передати Україні для захисту від російської агресії. Іспанія готова навчити українських військових керувати цими танками. Скільки часу знадобиться для передачі танків - поки не повідомляється.

Також Іспанія готова передати Україні 20 бронетранспортерів M113. Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

Нагадаємо, що Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72.