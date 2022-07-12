Іспанія погодила передачу Україні 10 танків Leopard і 20 БТР M113 - ЗМІ [ Редагувати ]
Міністерство оборони Іспанії погодило передачу Україні 10 танків Leopard 2A4 і 20 бронетранспортерів M113. Про це з посиланням на власні джерела повідомило іспанське видання Infodefensa.
Іспанці готуються відправити до України танки Leopard 2A4, продані Німеччиною в 1995 році (108 машин). Частина з них мала бути модифікована, але через брак грошей їх законсервували, вони перебувають на базі іспанської армії в Сарагосі.
Зараз майже 40 броньованих машин можуть відремонтувати та передати Україні для захисту від російської агресії. Іспанія готова навчити українських військових керувати цими танками. Скільки часу знадобиться для передачі танків - поки не повідомляється.
Також Іспанія готова передати Україні 20 бронетранспортерів M113. Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.
Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.
M113AS4 має башту в якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.
Нагадаємо, що Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72.
по темі
США виділили Україні новий пакет військової допомоги, до якої увійшли ракетні системи залпового вогню, патрульні катери й артилерійські боєприпаси. Сума пакету - $450 млн
Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що передасть Україні додатково чотири артилерійських ракетних системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Про це йдеться у заяві Пентагону
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а заборона на переміщення військовозобов’язаних - "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії. Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на питання журналістів
Призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Канада до кінця літа передасть Україні 39 бойових броньованих машин підтримки (ББМП). Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Мадриді після завершення саміту НАТО
Сьогодні, 21 червня, до України надійдуть 35 югославських бойових машин піхоти М-80, які вчора ввечері відправили зі Словенії. БМП-80 - бойова машина з екіпажем із трьох солдатів та місцем для озброєного загону. Вона оснащена 20-міліметровою гарматою, кулеметом та пусковими установками протитанкових ракет Maljutk