Бої за Сіверськ і Бахмут. Взяти ці міста під контроль окупантам досі не вдається. Всі їх зусилля розбиваються об оборону ЗСУ. Але.... на околицях цих міст українського сходу справжнє пекло. Все горить, вибухає і палає. А люди, які там залишилися, в надії, що їм вдаться уціліти. Про фронтові реалії дивіться у сюжеті Стаса Кухарчука.

Навіть попри дощ околиці Сіверська затягнуті їдким димом - обстріли тут не вщухають ні на мить. Рашисти б'ють ракетами, артилерією, авіацією - по фермах, полях та житлових кварталах містечка. На воротах пані Людмили напис ЛЮДИ - вона його зробила в надії, що стріляти сюди ніхто не буде. Але ворожі снаряди та ракети падають все ближче до її подвір'я - навпроти будинку вже величезна воронка після авіаудару.

Людмила - жителька Сіверська:

Все…все це - я не знаю. Живем, поки живем і ждем …та чого ждем !? Оце я …і там двоє, двоє старих, вона з табуреткою ходе, а він так. - Це на всю вулицю три людини залишилось? - Нє …і он там двоє.

У місті залишаються переважно пенсіонери - молоді на вулицях немає. Місцеві жителі вже давно зрозуміли - рашисти мають намір захопити Сіверськ і тут будуть важкі бої. Виїхали всі, хто мав змогу.

Ця дорога - ще одна ціль росіян. Асфальт тут скрізь побитий та понівечений вирвами та уламками снарядів, а узбіччя майорять руїнами від обстрілів.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Завод Кнауф працював і залишався неушкодженим навіть під час активної фази в 14-му році. Але місяць тому московити його цілеспрямовано знищили. Ось ті дими на горизонті - це окупований Лисичанськ, зараз там точаться бої, адже вони намагаються вийти і оволодіти трасою Бахмут -Лисичанськ.

Кінцева ціль російський нелюдів - головна логістична розв'язка Донеччини-Бахмут. Після відходу з Лисичанська нашим воякам вдалось вирівняти лінію фронту і закріпитись. Але ситуація напружена, адже московити не припиняють штурмів.

Андрій - військовослужбовець ЗСУ:

Наші війська тримають мобільну оборону, тримають, стоять - вчепилися зубами . Чекаємо, коли нам підвезуть ще більш потужну зброю, щоб ми могли не тільки оборону тримати, але й контрнаступ проводити …думаю, це не за горами.

Важке озброєння на східному фронті вже працює. Та артилерія не єдине чим стримують рашистів.

Свою американську автоматичну гвинтівку "М-14 Спрінгфілд" Сергій тримає мов наречену. З нею чоловік пройшов бої на Київщині, нею битиме росіян і на сході. Вбивчої сили в американської допомоги, каже, вистачить.

Сергій - військовослужбовець ЗСУ:

Орієнтовно по серійнику 1968 року випуску. Тобто, озброєння, яке у нас стоїть радянського виробництва …то можна знайти більш раритетні зразки - цей ще достатньо новий. Це четвертого класу плита і він її пробиває впевнено …не пробиває, а просто видавлює.

Так само видавити за смугу Державного кордону наші захисники хочуть і російських окупантів. Хлопці роблять для цього все можливе і не можливе, а заразом передають нелюдам "братній привіт".