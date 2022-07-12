Закарпатці розуміють, що в країні війна, яка впливає і на економіку.

Овочі, фрукти, все домашнє і з городу. Прилавки закарпатських ринків ломляться від свіжої городини. Дефіциту продуктів немає, але є дефіцит покупців. Ціни кусаються. Що і по чому продають - дізнавалася Мар'яна Мартин.

Олександр Балог - фермер із с. Велика Добронь:

Етот сорт називається мачтер, тот сорт в прошлом году попробивал, очень мне понравилось, вкус очень вкусний, розовий помідор.

З одного куща фермер Олександр із Закарпаття збирає від 5 кілограм томатів. Тільки у цій теплиці висаджено майже 8 тисяч кущів. Помідори не єдині в його господарстві. З цього поля днями вже зібрав кукурудзу. А вже незабаром ...

Олександр Балог – фермер:

Будем висаживать капусту, цветну капусту, пекінську капусту.

Витрати на утримання теплиць, розповідає Олександр, цього року значно збільшилися. Вклав - понад 300 тисяч гривень. Але і врожай очікує добрий. Зі своїх теплиць, та полів планує нагодувати пів України.

Олександр Балог – фермер:

В етом году овочі можно сказать, очень вигодно заніматся, потомушто многіє ушли на границю, а ми остались дома.

Конкуренції менше, а покупців більше. Цього року, його помідори забирають не тільки закарпатські підприємці. Приїздять за ними з різних куточків України. Ціна значно вища, ніж торік. Приміром помідори продає по 25 гривень.

А тут пан Микола збирає картоплю. За неї править - 9-10 гривень за кілограм. Підприємці радіють, що гуртовиків стало більше. А от покупці на ринках кажуть - радіти нічому. І щойно картопля з поля потрапляє на ринок - її ціна зростає вдвічі.

Золтан - приватний підприємець:

Цена 20 грн - це ваша домашня. Мой домашній да, я лічно вирощуваю, сам продаю.

Рекордні ціни цього року на ринках Закарпаття і на капусту та перець.

Наталія - приватний підприємець:

Капуста 45 гривень - це також наш перчик по 110 грн за кілограм.

Помідори трохи впали в ціні.

Тетяна - приватний підприємець:

Це гармошка, жовта биче серце, ловгош, чорний принц. На початку були вищі, але вже вирівнюються ціни. Ну на сьогоднішній день ці 50 грн, ці 30 грн.

Огірки на базарі продають по 20 гривень. Все своє, закарпатське. Вирощене, як то кажуть, з любов'ю. Дефіциту продавці кажуть немає ні в чому. Є ікрупи, і олія і яйця.

Зарясніли і фруктові полиці. Закарпатські персики та абрикоси -по 50 гривень. Є лохина, малина. А от чого не знайдеш - то це прилавків з улюбленими Херсонськими кавунами.

Якщо раніше для кавунів у Віталія був окремий прилавок.

Віктор - приватний підприємець:

Та по пару штук, шо набирати, тепер же така ціна, що не хоч хто буде купляти.

Тож знайти на ринках можна буквально все. Та тільки поменшало покупців.

Тетяна - приватний підприємець:

Просто люди мають менше грошей і дивляться по кошельку що можуть, що не можуть. Буває шо не продаємо, буває, що мало продаємо.

Закарпатці розуміють, що в країні війна, яка впливає і на економіку. Тому купують тільки по потребі.

Галина - жителька Ужгорода: