Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою у відповідь на визнання нею так званої "незалежності" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України. Про це йдеться у заяві МЗС України, яку опублікував спікер відомства Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України. Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

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У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив:

Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність.

КНДР стала третьою країною-членом ООН, крім Сирії та Росії, яка визнала так квазіутворення "ДНР" і "ЛНР". Також недореспубліки визнали російські сателіти Південна Осетія й Абхазія.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією.