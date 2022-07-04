Міністр закордонних справ Венесуели Карлос Фаріа заявив, що Каракас висловлює підтримку Москві щодо збройного вторгнення в Україну. Таку заяву дипломат зробив після зустрічі з Сергієм Лавровим 4 липня у Москві, передають росЗМІ.

Ми обговорили цілу низку питань щодо "спеціальної військової операції". Зі свого боку, з боку нашого уряду, президента ми висловили свою підтримку.

Глава МЗС Венесуели не робив заяв щодо визнання самопроголошених квазіутворень "ЛНР" і "ДНР".

Раніше Венесуела виступала проти антиросійських санкцій. Президент країни Ніколас Мадуро обіцяв продовжити торгівлю з країною-агресором, незважаючи на санкції. При цьому жителі Венесуели виступають за припинення співпраці з РФ.

Нагадаємо, що Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб через визнання "незалежності" окупованих Росією територій на Донбасі.