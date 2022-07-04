Венесуела підтримала російське вторгнення в Україну [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Венесуели Карлос Фаріа заявив, що Каракас висловлює підтримку Москві щодо збройного вторгнення в Україну. Таку заяву дипломат зробив після зустрічі з Сергієм Лавровим 4 липня у Москві, передають росЗМІ.
Ми обговорили цілу низку питань щодо "спеціальної військової операції". Зі свого боку, з боку нашого уряду, президента ми висловили свою підтримку.
Глава МЗС Венесуели не робив заяв щодо визнання самопроголошених квазіутворень "ЛНР" і "ДНР".
Раніше Венесуела виступала проти антиросійських санкцій. Президент країни Ніколас Мадуро обіцяв продовжити торгівлю з країною-агресором, незважаючи на санкції. При цьому жителі Венесуели виступають за припинення співпраці з РФ.
Нагадаємо, що Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб через визнання "незалежності" окупованих Росією територій на Донбасі.
по темі
У понеділок, 4 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато
Австралія виділяє Україні додаткову військово-технічну допомогу на суму $100 млн. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе у Києві на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським
Час для мирних переговорів між Україною та Росією поки що не настав. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі
Президент Чехії Мілош Земан висловився за продовження постачання республікою зброї Україні для відбиття російської агресії й організацію навчання військовослужбовців ЗСУ на території Чехії
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня незалежності Білорусі, заявив, що українська армія кілька днів тому намагалися завдати удару по військових об'єктах на території республіки. За його словами, всі ракети були перехоплені
Міністри спорту 33 країн підписали спільну заяву з вимогами заборонити спортсменам з росії та Білорусі брати участь у змаганнях і припинити трансляції міжнародних спортивних заходів у цих країнах. Про це повідомив міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук