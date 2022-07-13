Литва погодилась відновити залізничний транзит до Калінінградської області [ Редагувати ]
Влада Литви підтримала оновлені правила Єврокомісії щодо транзиту вантажів до Калінінградської області територією ЄС, які забороняють лише автомобільні перевезення. Про це повідомляє "Інтерфакс".
Водночас МЗС Литви заявило, що попередні правила ЄС, які допускали повну заборону наземних перевезень санкційних товарів до Калінінградської області, "були найбільш прийнятними".
У червні Литва припинила пропускати через свою територію вантажні потяги та автотранспорт, які перевозять до Калінінграда товари, які потрапили під санкції ЄС. Росія звинуватила Литву в транспортній "блокаді" і пригрозила вжити заходів у відповідь, якщо обмеження не знімуть.
13 липня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області. Нові правила мають на увазі заборону перевезення лише автомобільним транспортом і не поширюються на залізницю.
Нагадаємо, що наприкінці червня Литва заборонила імпорт газу з Росії.
по темі
Віднині ще більше товарів потрапили під заборону транзиту через литовську територію між віддаленим російським регіоном і самою рф. Що саме не можна провозити тепер і що кажуть з цього приводу у Москві та в Брюсселі - знає Марина Біленька.
США через 30 днів запровадять мито на сотні позицій російських товарів. За деякими товарними одиницями мита зростуть до 35%. Про це йдеться у постанові президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому
Європейська комісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з росії
Сума заморожених після початку збройного вторгнення в Україну активів російських підприємців у Євросоюзі склала 13,8 млрд євро. Про це повідомив єврокомісар Дідьє Рейндерс під час зустрічі міністрів юстиції країн ЄС
російські військові злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці (Боснія і Герцеговина)
Канада розширила санкції проти Росії, обмежувальні заходи запроваджені проти патріарха Московського та всієї Русі Кирила (Володимир Гундяєв). До списку санкцій також включені "Перший канал", ВГТРК, RT, Sputnik та інші російські пропагандистські ЗМІ. Усі вони оголошені "агентами російської дезінформації"