Влада Литви підтримала оновлені правила Єврокомісії щодо транзиту вантажів до Калінінградської області територією ЄС, які забороняють лише автомобільні перевезення. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Водночас МЗС Литви заявило, що попередні правила ЄС, які допускали повну заборону наземних перевезень санкційних товарів до Калінінградської області, "були найбільш прийнятними".

У червні Литва припинила пропускати через свою територію вантажні потяги та автотранспорт, які перевозять до Калінінграда товари, які потрапили під санкції ЄС. Росія звинуватила Литву в транспортній "блокаді" і пригрозила вжити заходів у відповідь, якщо обмеження не знімуть.

13 липня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту санкційних вантажів до Калінінградської області. Нові правила мають на увазі заборону перевезення лише автомобільним транспортом і не поширюються на залізницю.

Нагадаємо, що наприкінці червня Литва заборонила імпорт газу з Росії.