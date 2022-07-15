Злива на сцені Одеської філармонії. Вона розпочалася просто під час підготовки до репетиції. Все через те, що шквальним вітром зірвало аварійну частину покрівлі. Дах полагодили, але таких ділянок на ньому - чимало. Мало того, війна зупинила протиаварійні роботи на фундаменті пам'ятки. Фахівці переконують: якщо відновлення не поновити, руйнація історичної будівлі - посилиться.

Дощова вода мало не у роялі "Стейнвей". Злива на сцені Одеської філармонії стала несподіванкою для музикантів, які саме зібралися на репетицію. Це відео, зняте одним з них, у соціальні мережі виклали волонтери. Додали: протікання спровокувала реставрація. Мовляв: дах зняли, але з початком війни роботи зупинили, залишивши залу філармонії фактично без покрівлі. Спалахнув справжній скандал. Щоправда, директорка закладу, Галина Зіцер, не розуміє, чому.

В каком шоке? Если ее ликвидировали еще 10 дней назад. Наши обыватели, какое они отношение имеют к филармонии.? - Они сюда приходят? - Куда они приходят? Сейчас давным-давно закрыто все.

Проте, каса працює, на сайті філармонії - анонси концертів і, попри мокрі плями на сцені, зала готова прийняти слухачів. В Одесі ця унікальна будівля може зрівнятися хіба з Оперним театром. Її звели понад 120 років тому під керівництвом головного архітектора міста, Олександра Бернардацці, не як музичну залу, а як Нову міську Біржу. З урахуванням специфіки закладу використовували найсучасніші технології та матеріали.

Олександр Бабіч, краєзнавець:

Там унікальна була акустика, для того, щоб ніхто не міг почути людину, яка поруч стоїть і комусь розповідає щось. Там унікальна, просто тоді такого ніде не було, стеля, яку набирали без жодного цвяху. Це ж на неї і текла та вода, як я розумію.

На будівництво Нової Біржі витратили мільйон карбованців. Але тепер потрібні понад 200 мільйонів гривень, щоб урятувати будівлю. Наприкінці минулого року в рамках державної програми "Велика Реставрація" почалося відновлення пам'ятки. Взялися посилювати фундамент, щоб зупинити просідання будівлі.

Віктор Лунгул, директор Департаменту капітального будівництва Одеської обласної військової адміністрації:

У зв'язку з тим, що виконання робіт припало на зимовий період, роботи були розпочаті не з даху, оскільки це могло призвести до руйнування внаслідок опадів. Дах не розбирався. В наслідок попереднього штормового вітру, яким зірвало один з елементів покрівлі.

Аби перевірити, чи покрівля на місці, підіймаємося на дах філармонії. Його дійсно вкривають старі металеві листи, які, за словами фахівців, не чіпали з вісімдесятих років минулого сторіччя. Один з них - і зірвав буревій.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Це і є той самий шматок даху Одеської філармонії, через який сталася злива просто на сцені, над тим місцем, де стояв рояль.

Проте, неозброєним оком видно: аварійних ділянок на даху філармонії вистачає. Це визнає і керівник проєкту реставрації.

Володимир Суханов, керівник проєкту комплексу реставрації:

Якщо оцінювати технічний стан взагалі даху. Стан, я б так сказав, незадовільний. На окремих ділянках він наближається до аварійного.

Але реконструкція даху - це лише другий етап робіт, фінансування якого розпочнеться не раніше, ніж закінчиться війна.

Володимир Суханов, керівник проєкту комплексу реставрації:

Ну, якщо буде шквальне якесь... ні, я так гадаю, не буду вигадувати. Гадаю все буде гаразд і до кінця війни це протримається.

Але підрядники кажуть: проблема не тільки у даху. Для укріплення фундаменту Філармонії вони мали завести під нього 180 паль. Частину - встигли. Потім розпочалася війна і роботи зупинилися. І тепер пам'ятка архітектури стоїть з оголеним фундаментом. Незавершені протиаварійні роботи можуть пришвидшити руйнацію будівлю.

Олександр Бабіч, краєзнавець:

Це питання до тих, хто планував Велике будівництво, для тих, хто не розумів, що не на часі було розпочинати ремонтні, реставраційні роботи тоді взимку.

Поки глибока траншея навколо філармонії - вкрита металевими щитами. Але то - не консервація. Фахівці наполягають: укріплення фундаменту потрібне терміново завершити. Адже стан будівлі погіршується на очах.