Мруть, наче мухи. В окупаційних військах кількість так званих двохсотих вже перевалила за 37 тисяч, - повідомляє Генштаб Збройних сил України. І поки кремлівська верхівка продовжує приховувати свої втрати - журналісти "Бі-Бі-Сі" встановили імена кількох тисяч загиблих російських солдатів в Україні.

Досвідчені офіцери, чи строковики? Петербуржці, чи буряти? Хто саме повертається додому не з перемогою, а в чорному пакеті - розповість Марина Біленька.

Щотижня цвинтарі у різних містах рф поповнюють свіжі могили російських військових.

Такої честі удостоїли далеко не кожного загиблого російського солдата. Про більшість не повідомляє ані місцева влада, ані ЗМІ. Бо свої втрати рф спершу заперечувала, потім частково визнала, а нині - замовчує.

У таких вагонах-рефрижераторах, за останніми офіційними даними української сторони, зберігають тіла 107 вбитих російських армійців, щоб охолоджувати тіла і не давати смороду ширитися на прилеглі території, доводиться витрачати великі об'єми дизельного пального.

Володимир Лямзін, полковник Збройних сил України, керівник Управління цивільно-військового співробітництва:

На даний час, зацікавленості росії в поверненні своїх солдатів нема ніякої. Тому от скільки буде потрібно, вони будуть зберігатися у наших вагонах-рефрижераторах.

Між Україною та росією вже було щонайменше п'ять обмінів тілами загиблих військовослужбовців.

Останній відбувся 12 липня. Обмінний фонд українська сторона знаходить систематично. Зокрема, й на теренах Київської області, де активні бойові дії закінчилися наприкінці березня.

Володимир Лямзін, полковник Збройних сил України, керівник Управління цивільно-військового співробітництва:

Якщо росія їх не буде забирать, то через певний час урядом буде прийняте рішення і ці тіла будуть захоронені тут у нас в Україні. Тих, кого ми змогли ідентифікувати - будуть поховані під своїм іменем, кого ми не змогли ідентифікувати - буде похований як "невідомий солдат-окупант".

Російській службі "Бі-Бі-Сі" на основі відкритих джерел інформації вдалося дізнатися імена чотирьох з половиною тисяч загиблих російських військових. Серед них 205 - старші офіцери: генерали, полковники, підполковники й майори. Ще 773 особи, а це 17 відсотків убитих, офіцери.

Росія, ймовірно, зазнала спустошливих втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Командири бригад і батальйонів, імовірно, висуваються на передову, бо несуть відповідальність за дії своїх підрозділів.

На думку британської розвідки, у порівнянні з арміями країн Заходу, російській військовій машині бракує добре навчених та наділених командирськими повноваженнями сержантів. Тож молодшим офіцерам доводиться керувати тактичними діями на найнижчому рівні.

Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, погіршить поточні проблеми в модернізації їх підходу до командування та управлінням. Це позначиться на ефективності батальйонних тактичних груп, які переукомплектовують в Україні з кількох уцілілих підрозділів.

Найбільше серед полеглих російських солдатів - так званих "добровольців".

Найчастіше це чоловіки старше 40 років із регіонів із невисокою середньою зарплатою. Для таких людей узяти участь у так званій "спецоперації" - єдина можливість заробити більше, ніж вдома, і піднятися соціальною драбиною.

Олег Жданов, військовий експерт:

Им хватает на сегодняшний день техники, вооружения, а также личного состава, на восполнение потерь. Вот сегодня там речь о формировании новых батальонно-тактических групп не идет вообще. Тот личный состав, который прибывает из рф, те, кто согласился подписать контракт с минимальными сроками обучения, вплоть до того, что меньше недели, их переодевают, вооружают и ставят в строй и практически отправляют на фронт.

Гинуть і ті, чия підготовка займає 15 років і коштує 14 мільйонів доларів. Йдеться про льотчиків. Їх рф втратила щонайменше півсотні.

За родом військ 20 відсотків убитих - військовослужбовці мотострілецьких підрозділів. Таку ж кількість загиблих складає і так звана еліта російської армії - повітряно-десантні війська.

Бійці приватної військової компанії "Редут", які воюють в Україні - вражені станом регулярної армії та масштабами втрат. Слова одного з найманців наводить російське опозиційне видання "Медуза":

Видання "Медуза" цитує найманця російської ПВК "Редут":

ВДВ як рід військ уже немає: у ротах залишилося від семи до 14 людей. Щоб ви розуміли: в роті їх має бути 100. Пацанів цих шкода 18-річних, які підписали контракт, вірячи в державу та своїх командирів, а командир виявився звичайним тупим дядьком, який носить великі погони.

Масштабні втрати й серед строковиків, і серед мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Регулярно "двохсотих" повертають і в країни колишнього радянського союзу. Відомо про щонайменше вісім уродженців Киргизстану, 10 - Таджикистану, а також громадян Молдови й мешканців Південної Осетії, які загинули у складі російської армії в Україні.

Але ці цифри не зрівняються з втратами серед дагестанців, бурятів і, звісно ж, чеченців.

Юрій Карін, координатор порталу "Інформаційний спротив":

В останні дні цей регіон значно наблизився до лідерів похоронних процесій, можливо через бажання Рамзана Кадирова показати вкотре свою відданість путіну і розвіяти міф про кадировців, як "героїв війни" у Тік-Тоці та королів зачисток, а не бойових зіткнень зі ЗСУ.

Вперше рф назвало кількість своїх втрат другого березня. Тоді загиблих начебто нараховувалося півтисячі.

Наприкінці того ж місяця, коли Генштаб України повідомляв про 16 тисяч убитих окупантів - росіяни вдруге і востаннє заявили про втрату тисячі трьохсот солдатів. У квітні прессекретар президента росії Дмитро Пєсков мимохіть визнав колосальну кількість убитих.

Ми маємо значні втрати у військах, і це величезна трагедія для нас.

Нині міноборони рф замовчує статистику загиблих російських військових. Їхня персональна інформація також відсутня у вільному доступі. Мало того, суд у рф заборонив поширювати дані про військовослужбовців, які загинули під час так званої "спецоперації" в Україні. Через це деякі інтернет-ЗМІ видалили сторінки, на яких публікували інформацію про втрати збройних сил федерації.

Розповідати правду у рф також заважає тотальний контроль кремля над медіа і жорстке законодавство, яке загрожує росіянам не лише штрафами за повідомлення про стан речей на війні, а й реальним тюремним покаранням.