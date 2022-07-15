Сім’ям загиблих і поранених у Вінниці виплатять комипенсацію [ Редагувати ]
Сім'ям загиблих і поранених внаслідок ракетного удару по Вінниці заплатять компенсацію. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.
Сім’ям загиблих та поранених цивільних вінничан надамо допомогу. Це - 50 та 25 тисяч гривень. Таке рішення прийняли сьогодні. Зараз найважливіше зберегти життя і здоров’я людей. Медики роблять усе можливе і неможливе. Але на превеликий жаль, не у наших силах воскресити тих, чиї життя забрав теракт. Ця втрата болить усім нам.
За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Вінниці:
- пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків;
- 40 автомобілів;
- загинуло 23 особи (з них 3 дитини);
- звернулося за допомогою 197 осіб;
- з них 80 госпіталізовано (з них 3 дитини);
- триває пошук 11 осіб зв’язок з якими відсутній.
Нагадаємо, що після ракетного удару по Вінниці знесуть пошкоджений Будинок офіцерів.
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