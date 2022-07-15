Сім'ям загиблих і поранених внаслідок ракетного удару по Вінниці заплатять компенсацію. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

Сім’ям загиблих та поранених цивільних вінничан надамо допомогу. Це - 50 та 25 тисяч гривень. Таке рішення прийняли сьогодні. Зараз найважливіше зберегти життя і здоров’я людей. Медики роблять усе можливе і неможливе. Але на превеликий жаль, не у наших силах воскресити тих, чиї життя забрав теракт. Ця втрата болить усім нам.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Вінниці:

пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків;

40 автомобілів;

загинуло 23 особи (з них 3 дитини);

звернулося за допомогою 197 осіб;

з них 80 госпіталізовано (з них 3 дитини);

триває пошук 11 осіб зв’язок з якими відсутній.

Нагадаємо, що після ракетного удару по Вінниці знесуть пошкоджений Будинок офіцерів.