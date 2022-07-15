Ракетний удар по Вінниці: названа кількість жертв та зниклих безвісти [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці загинули 23 людини. Про це повідомляється у Facebook голови Національної поліції Ігоря Клименка.
Серед загиблих троє дітей віком від 4 до 8 років.
Жертви ворожого удару по центру Вінниці:
- поліції вдалося ідентифікувати 19 із 23 загиблих;
- серед загиблих троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років;
- один із хлопчиків загинув разом з мамою під час обстеження в медичному центрі;
- інший перебував у автомобілі під час удару, внаслідок чого потрапив у вогняну пастку. Його родича відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований;
- у лікарні перебуває мати загиблої 4-річної дівчинки;
- за медичною допомогою звернулися 183 потерпілих. 82 з них були госпіталізовані. Серед поранених четверо дітей.
- 8 людей досі вважаються безвісти зниклими.
14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів.
За словами Клименка, 12 із 19 загиблих були ідентифіковані завдяки технології швидкісного встановлення ДНК.
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