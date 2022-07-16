В Україні збільшили соціальні стипендії: кому і скільки будуть платити [ Редагувати ]
Український уряд затвердив Порядок призначення і виплати соціальних стипендій Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, а також підвищив її розмір для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та для тих, хто позбавлені батьківського піклування.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України у Facebook.
Так, сироти або позбавлені батьківського піклування до 18 років, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти, тепер будуть отримувати 5 891 гривень. Ця ж категорія дітей з 18 до 23 років матиме стипендію 5 582 гривні.
Водночас студенти закладів фахової передвищої освіти з малозабезпечених сімей отримуватимуть 1 335 гривень. А студентам закладів вищої освіти з малозабезпечених сімей виплачуватимуть 1 770 гривень.
Ці стипендії можуть отримувати студенти без академічних заборгованостей, незадовільних результатів навчання та які включені до рейтингу успішності.
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