Український уряд затвердив Порядок призначення і виплати соціальних стипендій Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, а також підвищив її розмір для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та для тих, хто позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України у Facebook.

Так, сироти або позбавлені батьківського піклування до 18 років, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти, тепер будуть отримувати 5 891 гривень. Ця ж категорія дітей з 18 до 23 років матиме стипендію 5 582 гривні.



Водночас студенти закладів фахової передвищої освіти з малозабезпечених сімей отримуватимуть 1 335 гривень. А студентам закладів вищої освіти з малозабезпечених сімей виплачуватимуть 1 770 гривень.

Ці стипендії можуть отримувати студенти без академічних заборгованостей, незадовільних результатів навчання та які включені до рейтингу успішності.