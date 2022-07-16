Погода в Україні у неділю, 17 липня, буде дощовою майже в усіх областях. Загалом синоптики обіцяють на цей день грози та посилення вітру. Температура повітря на Сході України буде спекотною. У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.

Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Жарким у неділю повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря коливатиметься там у межах +27...+28 градусів.

Найнижче стовпчики термометрів триматимуться на Заході України – +18...+20 градусів. При цьому у Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. Водночас дощів у цих регіонах не прогнозують. Небо буде сонячним й подекуди з хмарами. На Закарпатті традиційно повітря прогріється більше – до +25...+27 градусів.

На Півночі температура повітря в середньому становитиме +19...+21 градусів. При цьому у північно-західних областях буде холодніше.

У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Повітря буде свіжим – +19...+21 градусів.