Окупанти продовжують бити по Миколаївській області: є загиблі та десятки поранених [ Редагувати ]
Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок атак окупантів є загиблі та десятки поранених.
Про це повідомляє глава Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram.
Вчора окупанти обстрілювали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. "Прильоти" зафіксовані у шести громадах області.
За словами Замазєєвої, є загиблі та 37 поранених, дітей серед них немає. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.
Всього у лікарнях Миколаївської області знаходяться 334 пацієнти, які отримали поранення внаслідок обстрілів.
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