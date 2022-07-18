Завершується 144 доба боротьби нашого народу з окупантами. Ворог атакує. Росіяни гатять з усіх калібрів. Нині їхня головна ціль - Сіверськ та шлях на Бахмут, у Донецькій області. Проте наші захисники на ці плани відповідають знищенням - і ворога, і техніки рашистів.

Яка ситуація зараз у Сіверську - дивіться у матеріалі Стаса Кухарчука.

Сіверськ! Невеличке промислове містечко. Вже майже місяць рашисти намагаються його захопити. Звідси для московитів відкриється пряма дорога на Слов'янськ. Ще на початку тижня окупанти заявляли, що вже увійшли в місто. Їх тут хоча і немає …але біль та смерть від ворожої зброї відчувається скрізь.

Рашисти в прямому сенсі слова - рівняють місто із землею. Сюди летять не тільки снаряди, а й ракети, часто працює російська авіація. І це попри те, що в Сіверську ще залишилось чимало цивільних.

Ось так під вибухи на багатті сім'я Євгенії готує ранкову каву. Вона разом із сусідами вже понад місяць живе у підвалі. Для цих людей невідомість евакуації найстрашніша…

Євгенія, жителька Сіверська:

Я не брошу родителей, я же говорю - у меня мама с больной спиной. Она не то, что ни стоя, ни сидя - ей только лежа выезжать. А еще и онкология… (Мала шепоче - "спрячь меня").

У містечку немає мобільного зв'язку, електрики, водопостачання. Про події в країні жителі дізнаються лише від військових, та й то не часто. Виїхати власним транспортом із Сіверська теж неможливо - заправки не працюють. Та й автомобілі у більшості вже давно згоріли під обстрілами.

"Славута" сгорела, "Газон" сгорел. - Це ви на них людей вивозили …? - Да …санитарный транспорт.

Так напередодні російський "Ураган" перетворив на згарище весь автопарк лікарні. Їхати на виклик чи вивозити з міста пацієнтів у медиків більше немає чим … всі хворі зараз залишаються в медзакладі. А їх чимало.

Валерій, виконувач обов'язків головного лікаря лікарні міста Сіверськ:

Больные есть - 46 человек. Стараемся, лечим, помогаем людям. - Ну вам тут не дають робити в нормальних умовах? - Нет. Приходится с палат людей опускать в подвалы …и на носилках - разные есть.

За підрахунками головного лікаря, у Сіверську ще залишаються до трьох тисяч жителів. І якщо вони не виїдуть, на них чекає справжнє пекло. Адже боротьба за місто з кожним днем тільки набирає обертів.