Очільники МЗС країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій проти росії. У нього не входитиме газове ембарго.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
За його словами, новий санкційний пакет в основному включає в себе роз'яснення існуючих правил і не вводить додаткові обмеження на транспортування енергоресурсів.
"Ми чітко вказували на те, що якщо "Газпромбанк" буде в списку санкцій, то ми не зможемо підтримати його. "Газпромбанк" не входить в санкційні пропозиції, тому що вони не містять ніяких обмежень на транспортування енергоносіїв", - заявив Сійярто.
Він додав, що документом, зокрема, вводиться ембарго на золото і затверджуються додаткові обмеження на державні закупівлі та прийом депозитів.
При цьому, за інформацією Сійярто, в санкційний список ЄС будуть додані 48 приватних осіб і дев'ять організацій, у тому числі віце-прем'єр росії, кілька чиновників рф і "Сбербанк".
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