У світі шириться "кентавр" (BA.2.75) - новий підвид штаму коронавірусу "омікрон". Вперше захворювання на нього було виявлено в Індії у травні 2022 року.

На сьогодні підвид виявлено більш ніж у десяти країнах, включаючи Нідерланди, Німеччину, Велику Британію, США, Канаду та Росію.

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що "розуміння цього вірусу поки що обмежене" - BA.2.75 знаходиться на стадії вивчення. Європейський центр з профілактики та контролю захворювань описав новий підвид "омікрону" як "варіант, який перебуває під наглядом".

Відомо, що вірус заразніший та стійкий до антитіл проти COVID-19. Мутації цього підвиду (деякі з них пов'язані з S-білком) допомагають вірусу ефективніше передаватися між носіями.

Незважаючи на високий ступінь поширення, омікрон-штам BA.2 (до якого відноситься "кентавр") не викликає тяжких симптомів і наслідків, ніж попередні варіанти вірусу, зокрема "дельта".

На початку липня ВООЗ повідомляла, що за останні два тижні кількість випадків коронавірусу у світі зросла на 30%.