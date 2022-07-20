Україна проводить дослідження та розмінування Зміїного. ЗСУ показали, що залишили після себе російські окупанти на острові. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначено, що операція проводиться за участі ГУР МО.

Проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування.

Так, українські бійці знайшли та вилучили зразки озброєння та техніки противника.

Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових рф, електронні носії інформації.

Також на острові встановлено український прапор замість російського "триколору".