У Росії відправили на пенсію найбільшу в світі атомну субмарину [ Редагувати ]
Найбільший у світі стратегічний атомний підводний човен "Дмитрий Донской" вивели з бойового складу ВМФ Росії. Незабаром він буде утилізований. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело у військово-промисловому комплексі.
Підводний човен "Дмитрий Донской" включили до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941 "Акула". У рамках цього проекту збудували шість субмарин.
У 2002 році АПЧ був модернізований та переозброєний на ракетний комплекс "Булава". За водотоннажністю субмарина "Дмитрий Донской" є найбільшою у світі - 48 тис. тонн.
Нагадаємо, що в 2020 році нову російську атомну субмарину назвали на честь київського князя.
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