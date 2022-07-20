Найбільший у світі стратегічний атомний підводний човен "Дмитрий Донской" вивели з бойового складу ВМФ Росії. Незабаром він буде утилізований. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело у військово-промисловому комплексі.

Підводний човен "Дмитрий Донской" включили до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941 "Акула". У рамках цього проекту збудували шість субмарин.

У 2002 році АПЧ був модернізований та переозброєний на ракетний комплекс "Булава". За водотоннажністю субмарина "Дмитрий Донской" є найбільшою у світі - 48 тис. тонн.

Нагадаємо, що в 2020 році нову російську атомну субмарину назвали на честь київського князя.