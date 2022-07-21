Президент США Джо Байден захворів коронавірусом. Він записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.

Про це повідомляє в Twitter президент Сполучених Штатів.

"Я думаю, ви чули сьогодні вранці, що я отримав позитивний тест на COVID-19. Але у мене подвійне щеплення і подвійний бустер. Симптоми слабкі", - заявив Байден.

Президент додав, що він продовжує багато працювати і не збирається зупинятися. Він подякував усім за турботу і закликав вірити, що все буде добре.