Байден записав відео і розповів про своє самопочуття [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден захворів коронавірусом. Він записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.
Про це повідомляє в Twitter президент Сполучених Штатів.
"Я думаю, ви чули сьогодні вранці, що я отримав позитивний тест на COVID-19. Але у мене подвійне щеплення і подвійний бустер. Симптоми слабкі", - заявив Байден.
Президент додав, що він продовжує багато працювати і не збирається зупинятися. Він подякував усім за турботу і закликав вірити, що все буде добре.
An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
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