У Полтавській області лунатиме стрілянина: що відбувається [ Редагувати ]
У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Зокрема, навчання проходитиме у Миргородській громаді.
Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.
Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій.
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