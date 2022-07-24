Китай запустив свій найбільший космічний апарат [ Редагувати ]
Китай здійснив успішний запуск лабораторного модуля "Веньтянь" до національної орбітальної станції. Про це повідомляє "Сіньхуа".
Запуск було здійснено о 14:22 за місцевим часом (09:22 за Києвом – ред.) з космодрому Веньчан на острові Хайнань за допомогою ракети-носія Чанчжен-5BY3 (Великий похід -5BY3).
- Вага модуля "Веньтянь" (у перекладі з китайської – питання до неба) становить близько 20 тонн.
- Довжина – близько 18 метрів. Модуль буде використовуватися переважно як лабораторія для проведення біологічних досліджень.
У ньому, як і в основному модулі станції – Тяньхе, є три спальні зони, санітарний вузол та кухня, що дозволить розміщувати на станції до шести космонавтів під час зміни екіпажу.
"Веньтянь" також обладнаний невеликою роботизованою рукою. Її вага, довжина і вантажопідйомність значно менші за параметри руки-маніпулятора, встановленої на Тяньхе, але точність її позиціонування в п'ять разів вища, що дозволить здійснювати складніші операції.
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