Китай здійснив успішний запуск лабораторного модуля "Веньтянь" до національної орбітальної станції. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Запуск було здійснено о 14:22 за місцевим часом (09:22 за Києвом – ред.) з космодрому Веньчан на острові Хайнань за допомогою ракети-носія Чанчжен-5BY3 (Великий похід -5BY3).

Вага модуля "Веньтянь " (у перекладі з китайської – питання до неба) становить близько 20 тонн.

" (у перекладі з китайської – питання до неба) становить близько 20 тонн. Довжина – близько 18 метрів. Модуль буде використовуватися переважно як лабораторія для проведення біологічних досліджень.

У ньому, як і в основному модулі станції – Тяньхе, є три спальні зони, санітарний вузол та кухня, що дозволить розміщувати на станції до шести космонавтів під час зміни екіпажу.

"Веньтянь" також обладнаний невеликою роботизованою рукою. Її вага, довжина і вантажопідйомність значно менші за параметри руки-маніпулятора, встановленої на Тяньхе, але точність її позиціонування в п'ять разів вища, що дозволить здійснювати складніші операції.