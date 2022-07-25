Понад чотири мільярди доларів збитків зазнало наше сільське господарство від початку повномасштабного вторгнення росії. З них більш як 136 мільйонів - це втрати від загибелі свійських тварин. І це приблизні підрахунки. Росіяни прицільно гатять по фермах, убиваючи худобу та знищуючи потужності.

Якщо в молочній галузі до війні Україна була на передових позиціях і мала найкращі показники. Зараз ситуація доволі складна. Як війна змінила роботу доярок та механізаторів? Дивіться в репортажі моїх колег.

Бички крупні роджаються, голови крупні такі, інтересні. А он Настюха йде уже сюда. Настюха, йди сюда!

Такий вигляд мала ця коров'яча ферма на Харківщині До повномасштабного вторгнення росії. Тепер - тут самі руїни.

Ганна Лавренюк, гендиректор Асоціації виробників молока:

Харківська область була номер три по отриманню поголів'я та виробництва молока в Україні до війни. На сьогоднішній день майже кожного дня ми отримуємо повідомлення про те, що та чи інша ферма постраждала, потрапила під обстріл.

Власникам цієї ферми на Миколаївщині вдалося евакуювати корів на Львівщину.

А це корівники одного з найбільших молочнотоварних агропідприємств Чернігівщини. Звідси - до кордонів рф та білорусі - лише 100 кілометрів. Місцеві згадують як тут загарбники гнали танки на Чернігів.

Михайло Зимницький, завідувач ферми:

Колони йшли, до тисячі техніки, танки, бронемашини… Чесно сказати, переживали сильно, боялися прильоту ракети і міри принімали, у нас кожне вікно на фермі було забито темною плівкою.

Геннадій Приймаков, міський голова Мени:

Були підірвані всі мости. Наша громада залишилася якби на острові, ми не могли їхати ні на Чернігів, ні на Київ, привезти продукти харчування, ліки, будь-що стало для нас дуже скрутним. ... Завдяки аграрним підприємствам ми тут і пережили важкі часи.

Попри блокаду та ворожу техніку на полях механізатори та доярки зранку та ввечері приходили годувати й доїти корів. А потім - розвозили молоко людям.

Євген Узунов, гендиректор агропідприємства:

На нашій точці роздачі молока, де в черзі стояли старики й діти, приїжджали російські окупанти та стріляли в повітря.

Геннадій Приймаков, міський голова Мени:

З молока робили сир, масло. … Виготовили понад три тонни твердого сиру. Цей сир їли люди, які були в окупації, їли в Чернігові військові, в лікарнях.

В нього входить 3,5 тонни молока. Другий танк, в ньому п'ять тонн молока. - Танк називається? - Да, танк. Молочний танк.

Роман Барашев, кореспондент:

В цьому корівнику знаходяться корови породи українська червона ряба. Отам подалі - коровки сплять після доїння на спеціальних лежаках, а це місто називається кормовими столами…, тут у них збалансовані комбікорми...

Надої "червонорябок" після окупації суттєво зменшилися. Та й до звичної реалізації молока фермери приступили недавно - коли відновилося транспортне сполучення між Меною та Черніговом.

Євген Узунов, гендиректор агропідприємства:

Не мали можливості ні відправляти продукцію, ні отримувати кормову базу. Це вибило нас із колії, ми зменшили обсяг молока практично на 50%. Але стадо поголів'я ми все сохранілі.

Тож, поки що фермери працюють собі у збиток, продаючи молоко за низькими цінами.

Євген Узунов, гендиректор агропідприємства:

Від 9 до 12 грн. Це ціна на межі собівартості Дуже велика проблема для підприємства - недостача обігових коштів.

За даними Асоціації виробників молока, внаслідок бойових дій, через грабування рашистськими мародерами та вимушені зупинки агропідприємств - від початку повномасштабного вторгнення росії Україна втратила вже 80 тисяч корів. Це майже чверть поголів'я крупної рогатої худоби держави.

Ганна Лавренюк, гендиректор Асоціації виробників молока:

Якщо зникла, була знищена, обстріляна молочна ферма на 500 корів, то це орієнтовно п'ять млн доларів збитків, які не повернуться бізнесу.

Водночас ціни на паливно-мастильні матеріали від початку повномасштабного вторгнення росії зросли приблизно на три чверті. А отже експерти прогнозують - ціни на молочні продукти вже до кінця року можуть зрости на половину!

Йдемо з зоотехніком по корівнику з телятами. Каже:

Кожний місяць з'являються. На протязі року. - І скільки? - По-різному. Буває і 15, і 20 голів, в цьому місяці у нас великий розтіл - 95 голів. Представьте, скільки теляток!

Торік Світовий банк відніс Україну до списку країн, що мають найкращі перспективи розвитку промислового молочного господарства. Зараз без підтримки міжнародних партнерів, без відновлення експорту, без відновлення державного кредитування досягнути цієї мети буде майже неможливо.

Ганна Лавренюк, гендиректор Асоціації виробників молока:

Закликаємо наших партнерів: підтримуйте нас не продуктами, допоможіть нам фінансово, аби ми могли закупити продукцію у підприємств, які досі в скрутних обставинах, часто під обстрілами продовжують працювати для того, аби вони вижили і наша економіка не зупинилася. Аби молочний та аграрний сектор вижили, нам необхідна буде колосальна підтримка.

І фермери підтверджують - попри всі втрати, що завдав молочній галузі агресор, і внутрішні потреби, і потреби інших країн вони здатні забезпечити.

Євген Узунов, гендиректор агропідприємства: