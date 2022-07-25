Людей евакуюють з Миколаївської області до Одеси [ Редагувати ]
У Миколаївській області жителів села Шевченкове вивезли до Одеси. Про це повідомляється у Telegram Миколаївської міської ради.
Людей евакуювали, тому що їхній населений розташований на лінії фронту.
Громадян вивезли 25 липня автобусами КП "Миколаївпастранс" на прохання Миколаївської обласної військової адміністрації.
Евакуйовано з Миколаєва до Одеси 131 мешканця села Шевченкове.
Також зазначається, що населений пункт розташований на лінії фронту та регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.
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