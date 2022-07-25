Десантники збили російський гелікоптер Ка-52 і штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Українські десантно-штурмові війська з ПЗРК "Ігла" збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
Також підрозділ ППО 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади знищив 25 липня російський штурмовик Су-25.
Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
Нагадаємо, що напередодні січеславські десантники збили ворожий Су-25.
по темі
Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Де саме збили ворожий літак не повідомляється
19-річний строковик Національної гвардії України 17 липня збив з ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак. Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується. За шість збитих ворожих "пташок" йому присвоїли звання "Героя України"
Українські захисники завдали російським окупантам значних втрат під Цупівкою - Дементіївкою на Харківському напрямку, однак біля Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 липня
На Херсонщині російські війська намагалися просунутися в напрямках Сухий Ставок - Андріївка та Брускінське - Білогірка, однак зазнали втрат і хаотично відступили. Ворог продовжує спроби встановити контроль над Вуглегірською ТЕС
На Херсонщині ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300, яка атакували Миколаїв. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"