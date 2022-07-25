Українські десантно-штурмові війська з ПЗРК "Ігла" збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Ка-52

Також підрозділ ППО 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади знищив 25 липня російський штурмовик Су-25.

Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.

Нагадаємо, що напередодні січеславські десантники збили ворожий Су-25.