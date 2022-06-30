У небі над островом Зміїним на Одещині українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, ймовірно Ка-52, який ввечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "москви".

Наразі острів Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції будуть оприлюднені після перевірки.

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Ка-52

Раніше "Подробиці" опублікували фото острова Зміїний після втечі російських військ.