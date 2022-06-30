Над островом Зміїним збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" [ Редагувати ]
У небі над островом Зміїним на Одещині українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, ймовірно Ка-52, який ввечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем.
Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "москви".
Наразі острів Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції будуть оприлюднені після перевірки.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Ка-52
Раніше "Подробиці" опублікували фото острова Зміїний після втечі російських військ.
по темі
На Донеччині бійці територіальної оборони України збили російський військовий гелікоптер Мі-35М. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ
На Ізюмському напрямку 13 червня бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили бойовий гелікоптер російської армії Ка-52. Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке на Харківщині.
Після чергової успішної операції українських військ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи
Збройні Сили України на півдні завдали п'ять авіаударів
Українська бойова авіація в понеділок, 27 червня, розгромила позиції двох ротних тактичних груп російських військ і знищила кілька десятків ворожої броньованої техніки. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ